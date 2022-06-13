Жители Донецка публикуют кадры с рынка, где при обстреле ВСУ погибли мать и ребенок
В результате обстрела со стороны ВСУ в Буденновском районе Донецка на территории рынка, по последним данным погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале теробороны республики.
«Украинские боевики атаковали Буденновский район Донецка...против населения применяется артиллерия калибра НАТО 155-мм», - говорится в сообщении.
В частности, по информации правительства республики, погибли мать и ребенок.
«Попадание в рынок. Выходной день. Куча народа. Погибшие за спиной - женщина с ребенком. Типичная картина для Донецка. Только что оказывали помощь раненым», - рассказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
По его словам, у пострадавших в результате обстрела со стороны украинских силовиков фиксируются осколочные ранения и ожоги.