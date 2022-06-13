Опубликованы кадры ДТП в Крыму с участием группы «Земляне»

Музыканты возвращались из Херсона, где состоялся праздничный концерт в честь Дня России.

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Автобус с российскими музыкантами попал в ДТП в Крыму. Авария произошла в 30 километрах от Феодосии, когда артисты возвращались из Херсона, где состоялся праздничный концерт. В салоне находили музыканты группы «Земляне», певица Елена Север, коллектив «СПБ!» и другие, сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой, рассказали ТАСС в пресс-службе. Сообщается, что в результате ночного происшествия никто не пострадал, однако исполнители пережили шок.

«Все целы, но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже: к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними», - привели в пресс-службе слова участников группы «Земляне».

Рядом с местом аварии оказалась машина полиции, сотрудники которой связались с МЧС. Проезжавшие мимо военные при помощи троса вернули автобус на дорогу.

Накануне музыканты приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России в Херсоне. Они поздравили с праздником местных жителей, российских военнослужащих и других сотрудников силовых ведомств.