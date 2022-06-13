Экономист предрек обнуление криптовалюты

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В сложившихся экономических реалиях рынок криптовалюты ожидает постепенное обнуление. С таким прогнозом выступил экономист Александр Разуваев. По его мнению, этому способствует повышение процентной ставки в США, инфляция и санкции против России. Поэтому инвестировать в криптовалюты сейчас не стоит, полагает экономист.

«Инвестиции это реальный сектор экономики. Это нефть, газ, металлы, коммуникации - классические голубые фишки. Если говорить об инвестициях россиян, то пока ставка ЦБ не совсем понижена, можно что-то вложить. Есть дивидендные акции, хотя и на этом рынке наблюдается волатильность», - рассказал Разуваев.

По его словам, вложить деньги можно в инвестиционные монеты из золота и серебра. За год они могут подорожать в два-три раза, отметил эксперт.

Напомним, что около месяца назад глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил легализацию криптовалюты в России. В апреле кабинет министров и Центробанк выступили против признания криптовалюты платежным средством. Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы.