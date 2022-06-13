Суд Амстердама вынес приговор футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу

Сумму компенсаций будут определять еще в течение нескольких месяцев.

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В Нидерландах гражданский суд Амстердама вынес вердикт в отношении полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. Хавбека обязали выплатить денежную компенсацию двоюродному брату за нанесение ножевых ранений в 2020 году. Об этом местной газете Het Parool сообщил адвокат потерпевшего Иегуди Мошкович.

«Суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», - сказал Мошкович.

Также, по словам адвоката, футболист должен компенсировать судебные издержки. Общая сумма выплат на данный момент не определена. Процесс может занять еще несколько месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года полузащитника нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промеса, ныне играющего в составе московского клуба «Спартак», арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений. Через пять дней его отпустили на свободу.

Следствие утверждало, что футболист поссорился с двоюродным братом и нанес ему несколько ударов ножом. Изначально Промесу грозило четырех лет лишения свободы.