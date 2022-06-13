В Пекине произошла новая крупная вспышка COVID-19
В Пекине впервые за долгое время зафиксирован очаг заболевания коронавирусом - вспышка возникла в одном из баров китайской столицы. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.
«Вспышка... является свирепой по своим масштабам и концентрированности», - сообщил он.
Сюй Хэцзянь добавил, что контроль за ней и профилактику распространения инфекции осуществлять сложнее, чем в прошлый раз, когда источником был рынок Синьфади. По его данным, заразились 166 человек: 145 посетителей бара, два сотрудника и 19 контактных лиц. Из района Чаоян, где расположено заведение, инфекция проникла еще в 14 районов.
В мае в Пекине из-за вспышки коронавируса закрыли 44 станции метро и ограничили движение автобуса по 63 маршрутам. При посадке в общественный транспорт у пассажиров также стали требовать отрицательный тест на COVID-19.