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В Пекине произошла новая крупная вспышка COVID-19

Анна Касаткина
00:49 13.06.2022
Власти сообщили, что заразилось 166 человек, инфекция проникла в 15 районов города.
В Пекине произошла новая крупная вспышка COVID-19
© Фото: Li Xin XinHua Globallookpress
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В Пекине впервые за долгое время зафиксирован очаг заболевания коронавирусом - вспышка возникла в одном из баров китайской столицы. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

«Вспышка... является свирепой по своим масштабам и концентрированности», - сообщил он.

Сюй Хэцзянь добавил, что контроль за ней и профилактику распространения инфекции осуществлять сложнее, чем в прошлый раз, когда источником был рынок Синьфади. По его данным, заразились 166 человек: 145 посетителей бара, два сотрудника и 19 контактных лиц. Из района Чаоян, где расположено заведение, инфекция проникла еще в 14 районов.

В мае в Пекине из-за вспышки коронавируса закрыли 44 станции метро и ограничили движение автобуса по 63 маршрутам. При посадке в общественный транспорт у пассажиров также стали требовать отрицательный тест на COVID-19.

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