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В Роспотребнадзоре назвали самые полезные продукты для июньского рациона

Сергей Лебедев
00:38 13.06.2022
Составлен список пищи, которая принесет максимальное количество витаминов.
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные продукты для июньского рациона
© Фото: Anton Kavashkin Russian Look Globallookpress
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Эксперты столичного Роспотребнадзора опубликовали список продуктов, сезонных для европейской части России. В него вошло множество ягод, овощей и фруктов, созревающих в июне. Отмечается, что они наиболее богаты полезными веществами.

«Употребляя свежую зелень, ягоды, фрукты, овощи, мы получаем максимальное количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, которые защищают нас от развития различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды. 

Кроме того, летом потребность в энергии уменьшается, снижается и аппетит, поэтому можно уменьшить калорийность рациона. В этом отлично помогут овощи и фрукты», - говорят специалисты.

В рацион рекомендуется употреблять кабачки, баклажаны, молодой горошек и картофель, помидоры, редис, редьку и сельдерей. Заменить десерты предложили ягодами: вишней, черешней, черникой, земляникой, клубникой, красной смородиной, крыжовником или малиной.

Из фруктов в июне будут актуальны нектарины, абрикосы и персики. Также использовать в пищу рекомендуют кресс-салат, кочанный и листовой салат, рукколу, базилик, кинзу, мяту, петрушку, розмарин, зеленый лук, молодой чеснок, сельдерей, щавель и крапиву.

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