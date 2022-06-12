Около 700 боеприпасов времен ВОВ подняли со дна Черного моря и уничтожили пиротехники МЧС РФ

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Специализированный отряд ГУ МЧС России по Севастополю продолжает работы по разминированию бухты Гильзовая вблизи города. В настоящее время со дна Черного моря пиротехники МЧС подняли 688 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Только за последнюю неделю пиротехниками было обнаружено и ликвидировано свыше 1000 старых боеприпасов. В их числе артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства.

Такое количество взрывоопасных предметов объясняется тем, что в годы войны в бухте Гильзовая, в море и на берегу велись ожесточенные и кровопролитные бои. Комплексные мероприятия по обезвреживанию грозного наследия ВОВ начались в Севастополе в 2021 году. Всего за летне-осенний период было обезврежено свыше 2200 взрывоопасных предметов.

В этом году начиная с 16 мая уже обследовано более трех тысяч квадратных метров морского дна. Весь арсенал находок транспортирован на специализированный полигон и уничтожен путем контролируемого подрыва. Операция прошла в штатном режиме.