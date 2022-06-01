Иконы, пробитые осколками: как чинят 200-летний храм после ударов ВСУ

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Следы от осколков на окладах и иконах, разбитый престол и плитка на полу. Росписи на стенах, которым почти двести лет, выбило местами до кирпичной кладки. Церковь постройки первой половины 19-го века в Харьковской области не пострадала в годы Великой отечественной войны, в советское время ни на день не закрылась. А сейчас только прямых попаданий снарядов Вооруженных сил Украины было три. Сколько разорвалось вокруг - никто не считал.

Отец Николай вспоминает, что служил вечерню, когда случился первый прилет.

«Со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попадали. Окно полностью вылетело... "На пол! На пол! На пол!" - начал орать. И сам на пол упал, Господи помилуй. Испугался так, не дай Бог никому», - рассказывает он.

Один из боеприпасов пробил жестяную крышу, деревянные перекрытия и кирпичный свод. К счастью, обошлось без жертв. Отверстие полтора на полтора метра уже залатали.

В те недели, когда по городу проходила линия соприкосновения, храм стал убежищем не только духовным, но и фактическим - для жителей близлежащих домов. Они круглосуточно укрывались в его подвале. В самый пик боевых действий в нем находилось до 50-ти человек. Люди с детьми и совсем уже старики на площади всего около 25 квадратных метров. Не было ни электричества, ни водоснабжения. Сейчас жизнь в городе понемногу налаживается, а священники говорят, что когда все закончится сделают в подвале комнату для молебнов.

На бетонный пол укладывали поддоны, сверху - матрасы и что-то из теплой одежды, чтобы хоть как-то согреться, потому что отопления в сыром подземелье не было. Из освещения - только свечи. Но сейчас подразделения ВСУ отбросили, город под контролем российских войск.

«Сейчас только я один остался здесь, в этой комнате. А все съехали уже. Недельки две как. Разошлись люди по домам. Слава Богу, тихо становится» - говорит протоирей Николай.

В сопровождении «Тигров» военной автоинспекции в церковь доставляют стройматериалы доставляют белые КамАЗы МЧС. На этот раз - 20 тонн: кирпичи, штукатурка, доски, гвозди и инструменты.

Николай - строитель с 30-летним стажем. Он собрал свою бригаду - тех, кто не уехал - и приступили к работе. Без денег, на общественных началах.

«Кирпичную кладку будем выбивать, заводить целые кирпичи, где восстанавливать кладку. А потом штукатурные работы. Остекление будет уже позже проводиться», - поясняет прораб.

Несмотря на то, что в храм было несколько прилетов, колокольня осталась невредимой. Огромные, 200-летние колокола еще обязательно заговорят.

Материалов достаточно, квалифицированных специалистов тоже, резюмирует Николай. После окончания работ протоиерей проведет для рабочих и прихожан службу в обновленном храме, уже не опасаясь новых прилетов.