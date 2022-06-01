В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иконы, пробитые осколками: как чинят 200-летний храм после ударов ВСУ

Анатолий Бородкин
05:15 01.06.2022
Российское МЧС доставляет материалы, а работами на общественных началах занимается местная бригада строителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Следы от осколков на окладах и иконах, разбитый престол и плитка на полу. Росписи на стенах, которым почти двести лет, выбило местами до кирпичной кладки. Церковь постройки первой половины 19-го века в Харьковской области не пострадала в годы Великой отечественной войны, в советское время ни на день не закрылась. А сейчас только прямых попаданий снарядов Вооруженных сил Украины было три. Сколько разорвалось вокруг - никто не считал.

Отец Николай вспоминает, что служил вечерню, когда случился первый прилет.

«Со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попадали. Окно полностью вылетело... "На пол! На пол! На пол!" - начал орать. И сам на пол упал, Господи помилуй. Испугался так, не дай Бог никому», - рассказывает он.

Один из боеприпасов пробил жестяную крышу, деревянные перекрытия и кирпичный свод. К счастью, обошлось без жертв. Отверстие полтора на полтора метра уже залатали.

В те недели, когда по городу проходила линия соприкосновения, храм стал убежищем не только духовным, но и фактическим - для жителей близлежащих домов. Они круглосуточно укрывались в его подвале.  В самый пик боевых действий в нем находилось до 50-ти человек. Люди с детьми и совсем уже старики на площади всего около 25 квадратных метров. Не было ни электричества, ни водоснабжения. Сейчас жизнь в городе понемногу налаживается, а священники говорят, что  когда все закончится сделают в подвале комнату для молебнов.

На бетонный пол укладывали поддоны, сверху - матрасы и что-то из теплой одежды, чтобы хоть как-то согреться, потому что отопления в сыром подземелье не было. Из освещения - только свечи. Но сейчас подразделения ВСУ отбросили, город под контролем российских войск.  

«Сейчас только я один остался здесь, в этой комнате. А все съехали уже. Недельки две как. Разошлись люди по домам. Слава Богу, тихо становится» - говорит протоирей Николай.

В сопровождении «Тигров» военной автоинспекции в церковь доставляют стройматериалы доставляют белые КамАЗы МЧС. На этот раз - 20 тонн: кирпичи, штукатурка, доски, гвозди и инструменты.

Николай - строитель с 30-летним стажем. Он собрал свою бригаду - тех, кто не уехал - и приступили к работе. Без денег, на общественных началах.

«Кирпичную кладку будем выбивать, заводить целые кирпичи, где восстанавливать кладку. А потом штукатурные работы. Остекление будет уже позже проводиться», - поясняет прораб.

Несмотря на то, что в храм было несколько прилетов, колокольня осталась невредимой. Огромные, 200-летние колокола еще обязательно заговорят.

Материалов достаточно, квалифицированных специалистов тоже, резюмирует Николай. После окончания работ протоиерей проведет для рабочих и прихожан службу в обновленном храме, уже не опасаясь новых прилетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:29 В стране и мире
Специалисты из РФ помогут коллегам в Херсонской области запустить телерадиокомпанию
07:10 В стране и мире
Видео
«Благодаря вам мы живы»: жительница Купянска поблагодарила российских военных
06:45 Армия
Видео
В сопровождении «Листвы»: комплексы «Ярс» приняли участие в учениях под Иваново
06:15 Армия
Видео
Военно-транспортной авиации России исполнился 91 год
05:35 В стране и мире
В СК предложили разработать новый порядок регистрации в соцсетях
Популярное
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.