Артисты ЦВО накануне Дня России выступили перед военнослужащими, выполняющими задачи спецоперации

Концертная программа была специально подготовлена для военнослужащих ВС РФ и состояла из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Также зрителями были жители населенных пунктов. Концерт состоялся накануне Дня России.

Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. В свою очередь, военнослужащие выразили слова благодарности за очень сильные номера.

«Концертная программа будет даваться для группировки "Отважные" и для местных жителей близлежащих населенных пунктов. Программа будет включать в себя, безусловно, произведения военно-патриотической направленности и эстрадные аранжировки, <...>, народных песен и песен советской классики», - рассказал художественный руководитель ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов.

Всего в ходе концертного турне артисты ЦВО посетят более десяти населенных пунктов и воинских частей, военнослужащие которых выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.