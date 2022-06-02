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Лишить противника вооружения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

00:00 02.06.2022
При выполнении задач военнослужащие проявляют отвагу и профессионализм.
Лишить противника вооружения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции  по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя военные проявляют отвагу и профессионализм.

Ефрейтор Иван Зубов, механик-водитель-электрик расчета зенитной ракетной батареи

Ефрейтор Иван Зубов, механик-водитель-электрик расчета зенитной ракетной батареи<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ефрейтор Иван Зубов, механик-водитель-электрик расчета зенитной ракетной батареи

В составе зенитного ракетного расчета по уничтожению средств воздушного нападения противника ефрейтор Иван Зубов обеспечивал боевую работу пускозаряжающей установки. Зубов уничтожил две воздушные цели: самолеты противника Су-25 и Су-24. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось не допустить авиационных ударов по живой силе и технике российских подразделений.

Младший сержант Дмитрий Горбачук, старший механик-водитель самоходной пусковой установки

Младший сержант Дмитрий Горбачук, старший механик-водитель самоходной пусковой установки<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Младший сержант Дмитрий Горбачук, старший механик-водитель самоходной пусковой установки

Младший сержант Дмитрий Горбачук действовал в составе расчета по нанесению ракетного удара для уничтожения склада боеприпасов националистов. Смелость и профессионализм младшего сержанта позволили нанести серьезный урон боеспособности противника, снизив его обеспеченность боеприпасами по одному из ключевых направлений.

Горбачук также нанес ракетный удар по большому скоплению техники националистов, обеспечивающей пополнение войскового запаса на складе ракетного и артиллерийского вооружения.

Старшина Антон Седегов, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона

Старшина Антон Седегов, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Старшина Антон Седегов, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона

Старшина Антон Седегов выполнял специальную задачу по захвату стратегически важного аэродрома, охранявшегося усиленным националистическим батальоном численностью до 500 человек. В составе спецгруппы он десантировался с вертолета и сразу вступил в бой с превосходящими силами противника.

В ходе захвата группа уничтожила дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК, выбила противника с оборонительных позиций и захватила укрепленный район аэродрома. Грамотные действия Седегова позволили блокировать критически важные объекты аэродрома, находящиеся на территории площадью около 15 квадратных километров.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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