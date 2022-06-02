Лишить противника вооружения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
При выполнении задач военнослужащие проявляют отвагу и профессионализм.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя военные проявляют отвагу и профессионализм.
Ефрейтор Иван Зубов, механик-водитель-электрик расчета зенитной ракетной батареи