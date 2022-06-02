Лишить противника вооружения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Младший сержант Дмитрий Горбачук действовал в составе расчета по нанесению ракетного удара для уничтожения склада боеприпасов националистов. Смелость и профессионализм младшего сержанта позволили нанести серьезный урон боеспособности противника, снизив его обеспеченность боеприпасами по одному из ключевых направлений.

Горбачук также нанес ракетный удар по большому скоплению техники националистов, обеспечивающей пополнение войскового запаса на складе ракетного и артиллерийского вооружения.

Старшина Антон Седегов, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона