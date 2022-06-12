Военные РФ привезли медикаменты жителям ЛНР

До приезда российских военнослужащих в поселок долгое время не поставлялись лекарства.

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Военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов Луганской народной республики.

Медицинский груз был собран администрацией города Россошь Воронежской области в ответ на просьбу жителей луганского поселка Лозно-Александровка. В населенный пункт длительное время не поставляются медикаменты.

Военнослужащие привезли препараты различного назначения, в том числе жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные и обезболивающие, ранозаживляющие и другие средства.