Военные РФ привезли медикаменты жителям ЛНР
До приезда российских военнослужащих в поселок долгое время не поставлялись лекарства.
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Военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов Луганской народной республики.
Медицинский груз был собран администрацией города Россошь Воронежской области в ответ на просьбу жителей луганского поселка Лозно-Александровка. В населенный пункт длительное время не поставляются медикаменты.
Военнослужащие привезли препараты различного назначения, в том числе жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные и обезболивающие, ранозаживляющие и другие средства.