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Развивая наступление: что известно об успехах российских военных в ходе СВО

Алексей Дегтярев
Алиса Краузе
23:41 11.06.2022
«Звезда» рассказывает, как продвигается наступление сил ВС РФ на позиции ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расчеты самоходных гаубиц из походного в боевое положение разворачивают орудие в считанные секунды. Огонь из «Акаций» ведется снарядами калибра 152 миллиметра. Они способны поражать цели на расстоянии до 20 километров.

Только за минувшие сутки наши артиллеристы уничтожили 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артподразделений противника. Огонь самоходок контролируется с беспилотников. После залпа машины быстро отходят в замаскированные укрытия.

«Дивизион выполняет задачу в рамках специальной операции. Расчеты действуют слажено, надежно, все подготовлены. Готовы нести службу дальше, боевой дух высокий» - высказался начальник штаба артиллерийского дивизиона Илья.

Артиллеристы и ракетчики за сутки уничтожили более 300 националистов и 11 бронетранспортеров. В результате контрбатарейной борьбы было разбито 10 вражеских орудий и две установки «Град».

Под Харьковом высокоточным ракетным вооружением был нанесен удар по лагерю иностранных наемников. На пока еще подконтрольной Киеву территории ДНР поражен ракетный комплекс «Бук». По районам скопления живой силы и техники ВСУ успешно работает и авиация.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, восемь специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики», - указал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Успешное продвижение наших войск в том числе обеспечивается благодаря высокому профессионализму технических специалистов. В их распоряжении современные технологии, с которыми даже в полевых условиях они максимально быстро возвращают поврежденную технику в строй. К примеру, на ремонт тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» потребовались всего сутки.

«Заклинил двигатель. Мы его просто заменили. Оборвалась масляная трубка, случилось масляное голодание, и двигатель заклинил. В течение суток было устранено», - описал командир ремонтной роты бронетанковой техники Арсений.

Чистое небо над районами проведения специальной операции по защите Донбасса обеспечивают расчеты ПВО. Только за минувшие сутки им удалось сбить три самолета украинских ВВС.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. Также сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ильичевка, Чкаловское, Красное, Малые Проходы, Заводы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха Харьковской области, Васильевка, Стаханов, Теплогорск Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области», - доложил Конашенков.

Только за минувшие сутки высокоточным оружием было уничтожено девять полевых складов с ракетно-артиллерийскими боеприпасами и горючим. В настоящее время подразделения российских войск и сил республик Донбасса развивают наступление на Лисичанск и Славянск.

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