Тактическое мастерство: в Минобороны рассказали новые истории героизма ВС РФ в спецоперации

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Мотострелковому отделению под командованием старшего сержанта Юрия Лобанова была поставлена задача по обеспечению безопасности перемещения колонны с боеприпасами для РСЗО «Ураган» в заданный район. Так, противник попытался атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь, желая перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции.

Лобанов, находясь в конце колонны и оценив ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям украинских боевиков, чтобы дать возможность колонне набрать ход и выбраться из-под обстрела. По итогу колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать технику ВС РФ, так как он вынужден был укрываться от огня мотострелков под командованием старшего сержанта Лобанова.

Боевая машина пехоты Юрия получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потеряла ход. Оставшись отрезанными от основных сил, Лобанов доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов. Благодаря высокому профессионализму военнослужащего, мотострелки до прибытия основных сил продолжали уничтожать боевиков и не допустили захвата БМП и живой силы в плен. После прибытия подкрепления националисты были вынуждены отступить. Так, старший сержант Юрий Лобанов награжден медалью Суворова за мужество, проявленное при выполнении поставленной задачи.

Майор Максим Чорный