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Тактическое мастерство: в Минобороны рассказали новые истории героизма ВС РФ в спецоперации

00:00 13.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации на Украине.
Тактическое мастерство: в Минобороны рассказали новые истории героизма ВС РФ в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России по-прежнему продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Бойцы в ходе выполнения боевых задач демонстрируют мужество, готовность подставить плечо в бою и тактическую слаженность.

Старший сержант Юрий Лобанов, командир мотострелкового отделения

© Минобороны России

Мотострелковому отделению под командованием старшего сержанта Юрия Лобанова была поставлена задача по обеспечению безопасности перемещения колонны с боеприпасами для РСЗО «Ураган» в заданный район. Так, противник попытался атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь, желая перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции.

Лобанов, находясь в конце колонны и оценив ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям украинских боевиков, чтобы дать возможность колонне набрать ход и выбраться из-под обстрела. По итогу колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать технику ВС РФ, так как он вынужден был укрываться от огня мотострелков под командованием старшего сержанта Лобанова.

Боевая машина пехоты Юрия получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потеряла ход. Оставшись отрезанными от основных сил, Лобанов доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов. Благодаря высокому профессионализму военнослужащего, мотострелки до прибытия основных сил продолжали уничтожать боевиков и не допустили захвата БМП и живой силы в плен. После прибытия подкрепления националисты были вынуждены отступить. Так, старший сержант Юрий Лобанов награжден медалью Суворова за мужество, проявленное при выполнении поставленной задачи.

Майор Максим Чорный

© Минобороны России

Максим Чорный был назначен старшим колонны для организации движения техники в район непосредственного соприкосновения с противником. Впоследствии колонна техники выявила группу нацистов и вступила в бой во время совершения марша. Так, колонна российской техники умелыми действиями офицера была выведена из боестолкновения с минимальными повреждениями.
Кроме того, майор Чорный По прибытии в пункт назначения, организовал связь с командованием группировки, благодаря чему получилось доложить район обнаружения нацистской группы и силой артиллерии уничтожить скопление техники и живую силу противника.

Гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров, командир взвода

© Минобороны России

Взводу Рафаила Аскерова нужно было организовать оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта. Так, Аскеров развернул сеть блокпостов на подступах к поселку для обеспечения безопасности прохождения российских военных колонн, а также для исключения случаев внезапного нападения противника.

Военнослужащий, находясь на одном из блокпостов, остановил для проверки документов гражданский автомобиль с пятью пассажирами. Во время проверки гвардии старший лейтенант нашел на теле одного из пассажиров татуировки с фашистской символикой. Мгновенно оценив ситуацию, Рафаил Аскеров вместе с подчиненными задержал пассажиров. В ходе досмотра у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций. Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб.

Спустя некоторое время, националисты попытались штурмовать освобожденный населенный пункт. Несмотря на превосходящие силы противника, Рафаил, умело руководя своими подчиненными, в течение двух суток сдерживал атаки националистов. В результате очередного обстрела Аскеров получил тяжелое ранение руки, однако продолжил руководить отражением атаки. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции Рафаил Аскеров награжден орденом Мужества.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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