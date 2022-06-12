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В Краснодарском высшем военном училище имени генерала Штеменко прошел выпуск офицеров и прапорщиков

19:10 12.06.2022
В строю наряду с молодыми выпускниками находились и старшие офицеры высшей квалификации, завершившие обучение по программе магистратуры с высшей военной оперативно-тактической подготовкой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В День России в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко состоялся выпуск офицеров и прапорщиков. Так, дипломы о высшем военном образовании получили более 250 специалистов Службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил России. Отмечено, что в торжественной церемонии принял участие начальник 8-го Управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

В строю наряду с молодыми выпускниками находились и старшие офицеры высшей квалификации, завершившие обучение по программе магистратуры с высшей военной оперативно-тактической подготовкой. Во время обращения к выпускникам Юрий Кузнецов выразил уверенность, что они будут достойно выполнять воинский долг, хранить и приумножать славные традиции родного военного училища и 8-го Управления Генштаба ВС РФ.

Вместе с тем Кузнецов поблагодарил командный и профессорско-преподавательский состав училища и высоко оценил уровень подготовки молодых офицеров и магистров. Кроме того, церемония выпуска офицеров и прапорщиков закончилась торжественным прохождением личного состава училища.

Ранее курсанты Новосибирского высшего военного командного училища стали победителями Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2022», который завершился на полигоне Кольцово в Новосибирской области. Во Всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки-2022» принимали участие четыре команды: Центрального, Западного и Восточного военных округов, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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