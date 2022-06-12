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Лучший из лучших: «Новая Звезда» определит победителя в День России

Егор Левин
Россина Бодрова
Кристина Пастушкова
17:34 12.06.2022
По условиям финала все участники исполняют совершенно новые, ранее не звучавшие композиции, написанные специально для проекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На всероссийском конкурсе «Новая Звезда» звучит финальный аккорд - жюри предстоит выбрать победителя из 20 претендентов, а зрителей ждут новые, написанные специально для решающего выступления песни, яркая сценография и неподдельные переживания.

По условиям финала все участники исполняют совершенно новые, ранее не звучавшие композиции, написанные специально для проекта.

«Новая Звезда» - это еще и сложнейший по техническому исполнению проект. В аппаратной в режиме прямого эфира работают сразу несколько режиссеров, держат связь с каждым оператором - все тонкости визуального ряда не раскрывают, но обещают телезрителям эффект полного погружения.

Конечно, у финала есть сценарий, но все может легко выйти за его рамки. Авторы проекта подготовили не только сольные выступления участников, будут и звездные дуэты с непредсказуемыми поворотами. Но это нисколько не отвлечет внимания опытных судей от самого главного - зажечь звезду и выбрать сильнейшего артиста. Кто же станет финалистом?, попробуем угадать вместе с опытнейшим ведущим музыкальных шоу Юрием Николаевым. Победитель, как и всегда, будет только один. Его приз - 1 миллион рублей и ротация на радио.

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