Глава ДНР заявил, что нет оснований для помилования приговоренных к смертной казни наемников

По словам Дениса Пушилина, по характеру тех правонарушений, которые совершили наемники, нет оснований для их помилования.

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Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит предпосылок для помилования трех иностранных наемников, воевавших на стороне Украины во время проведения Россией спецоперации по защите Донбасса и приговоренных судом к смертной казни.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», - цитирует ТАСС слова Пушилина.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни троих наемников из иностранных государств, воевавших на стороне ВСУ. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму. Все трое были признаны виновными в наемничестве и ряде других преступлений.