Ядерное сердце покорителя льда: кадры изнутри реакторного помещения ледокола «Арктика»

Преодолев множество отсеков и дверей, можно оказаться на расстоянии вытянутой руки от места, где круглые сутки проходит ядерная реакция.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двигатели на ледоколе проекта 22220 «Арктика» электрические, но сердце - атомное. Конкретно - водо-водяной ядерный реактор «РИТМ-200». Снять его для телевидения - очень большая редкость, которой своих зрителей обеспечила программа «Военная приемка».

К «сердцу» ледокола ведет целый лабиринт из отсеков и дверей. Каждое реакторное помещение имеет свой отдельный шлюз. Сверяться с дозиметром, приближаясь к реактору, необходимо постоянно. Только так можно оказаться на расстоянии вытянутой руки от места, где круглые сутки проходит ядерная реакция.

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» выходит в рейд для сопровождения самых больших в мире газовозов, взяв на борт съемочную группу «Военной приемки». На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор. Смотрите «Военная приемка. Ледокол “Арктика”. 10 дней во льдах» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.