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Лакокрасочная броня: как полимер на бортах защищает ледокол «Арктика» от стихии

Егор Левин
11:41 13.06.2022
Фактически, применяемая на ледоколах краска - это полимер, который способен долгое время держать коррозию от морской воды и выдерживать многократное стирание льдами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Краска для ледокола - не декорация, а элемент непосредственной защиты. На примере ледокола «Якутия» его главный строитель, сотрудник «Балтийского завода» Максим Алексеенко объяснил «Военной приемке», как это работает.

«Краска наносится высокотемпературным способом. Фактически, это не краска, а полимер. Любая морская вода, даже северная, создает коррозию, краска долго ее держит. И выдерживает многократное стирание льдами, то есть, можно сказать, краска фактически нестираемая, особенно в подводной части», - рассказал он ведущему программы Алексею Егорову.

Во время проверки близнеца «Якутии», ледокола проекта 22220 «Арктика», становится ясно, что эти слова полностью соответствуют правде: лакокрасочное покрытие очевидно имеет дефекты, полученные судном в процессе работы, но повреждений, прямо влияющих на функциональность - нет.

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» выходит в рейд для сопровождения самых больших в мире газовозов, взяв на борт съемочную группу «Военной приемки». На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор. Смотрите «Военная приемка. Ледокол “Арктика”. 10 дней во льдах» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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