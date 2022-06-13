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«Гараж» для «Арктики»: как атомный ледокол «паркуется» во льдах

Егор Левин
11:18 13.06.2022
Остановка используется для совершения повседневных мероприятий по работе судна - к примеру, для планового выхода на лед для осмотра ледокола.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Гараж» для ледокола - так называемая «зарубка», заранее пробитая ледоколом во льду, чтобы встать. Место выбирается так, чтобы отсутствовал дрейф.

Остановка используется для совершения повседневных мероприятий по работе судна. К примеру, для планового выхода на лед для осмотра ледокола.

Лед может повредить краску, которая в случае с ледоколом играет не декоративную, а максимально утилитарную роль - от состояния лакокрасочного покрытия зависит «ходкость» судна во льдах.

Для спуска на лед используется железная клетка, которую спускает и поднимает кран на палубе. Если с краской все в целом в порядке, то вот, например, обледенение якорей - проблема куда серьезнее. С ней можно справиться с помощью подачи горячей воды и пара.

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» выходит в рейд для сопровождения самых больших в мире газовозов, взяв на борт съемочную группу «Военной приемки». На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор. Смотрите «Военная приемка. Ледокол “Арктика”. 10 дней во льдах» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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