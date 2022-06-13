Проламывая путь: ледовая ретроспектива атомной «Арктики»

Финансирование проекта началось в 2011 году, и уже в 2016-м в Санкт-Петербурге разбили бутылку шампанского о борт нового ледокола.

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Заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша рассказал ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову о том, чем руководствовались создатели атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» в начале его пути. По его словам, в конце 90-х годов стало ясно, что тотальная модернизация ледокольного флота будет необходима.

«Где-то в 98 году считалось, что все ледоколы советского производства будут остановлены в районе 2006-2008 года», - вспоминает Рукша.

«Арктика» рождалась непросто: в 90-е строительство ледоколов было заморожено, работы над новыми проектами не велись, а атомный ледокольный флот получал основной доход от туристов. Изменения принесло только решение государства о начале масштабной добычи газа в Арктике.

«Главным двигателем, бесспорно, стала кампания по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Там на распоряжении стоит скромная подпись тогдашнего председателя правительства Путина В.В. После этого, в 2011 году, всем стало понятно, что в таком проекте без следующего поколения атомных ледоколов не обойтись», - рассказал Рукша.

Финансирование началось в 2011 году, и уже в 2016-м в Санкт-Петербурге разбили бутылку шампанского о борт нового ледокола. Затем был период достройки и ввода в эксплуатацию.

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» выходит в рейд для сопровождения самых больших в мире газовозов, взяв на борт съемочную группу «Военной приемки». На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор. Смотрите «Военная приемка. Ледокол “Арктика”. 10 дней во льдах» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.