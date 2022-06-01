Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке
Есть ли погибшие и раненые, пока не сообщается.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Вооруженные силы Украины вечером обстреляли поселок шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной республики. Они выпустили по населённому пункту восемь мин калибром 120 миллиметров.
Об этом заявили официальные представители ДНР. Есть ли погибшие и раненые, пока не сообщается.
Напомним, сегодня также украинская сторона обстреляла Горловку из РСЗО «Град». Было выпущено 10 снарядов.
В результате данной атаки погиб один человек. Ещё четверо ранены.