Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке

Есть ли погибшие и раненые, пока не сообщается.

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Вооруженные силы Украины вечером обстреляли поселок шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной республики. Они выпустили по населённому пункту восемь мин калибром 120 миллиметров.

Об этом заявили официальные представители ДНР. Есть ли погибшие и раненые, пока не сообщается.

Напомним, сегодня также украинская сторона обстреляла Горловку из РСЗО «Град». Было выпущено 10 снарядов.

В результате данной атаки погиб один человек. Ещё четверо ранены.