Армия «Попадание подтверждаю! Молодцы!»: Ка-52 поразили бронетехнику ВСУ с пяти километров В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника украинских подразделений. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Ранее были опубликованы кадры применения Ка-52 в ходе наступления сил ЛДНР в районах Северодонецка и Лисичанска. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика