«Попадание подтверждаю! Молодцы!»: Ка-52 поразили бронетехнику ВСУ с пяти километров
Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Ранее были опубликованы кадры применения Ка-52 в ходе наступления сил ЛДНР в районах Северодонецка и Лисичанска.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов