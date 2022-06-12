Авто въехало в группу детей после столкновения с другой машиной в Подмосковье: есть погибший
Один человек погиб и 11 пострадали в результате аварии в Московской области.
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В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Инцидент случился в субботу вечером на территории населенного пункта Красная Пойма.
Два автомобиля столкнулись на дороге, после чего один из них въехал в группу детей на велосипедах. В результате случившегося, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погиб один взрослый. Кроме того, 11 человек, среди которых семеро детей, получили травмы.
Пострадавшие в настоящее время находятся в Луховицкой районной больнице. Причины аварии выясняются.