На Украине заявили о создании совместного с Польшей оборонного предприятия

Стороны также подписали ряд документов, регулирующих взаимоотношения двух стран в различных сферах.

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В Киеве заявили о планах создания совместного с Польшей предприятия по производству оружия и военной техники. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.

Меморандум о создании совместной комиссии, члены которой будут налаживать все необходимые кооперационные связи, заключили по итогам межправительственных консультаций с участием президента Украины Владимира Зеленского, отметил он.

«Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия», - приводит РИА Новости заявление Шмыгаля.

Кроме того, стороны подписали еще ряд документов, касающихся координации работы правоохранительных органов Украины и Польши, о сотрудничестве в сфере национальной памяти, меморандум о понимании проблем в области защиты окружающей среды и прочее.