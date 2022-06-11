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Судьи «Новой Звезды» исполнили мечту подопечных фонда «Подари одну жизнь» детей

Егор Левин
Дарья Сенникова
09:45 11.06.2022
Попасть на проект и увидеть закулисье было мечтой подопечных фонда, но им решили показать не только бэкстейдж, но и предложили выступить на сцене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дети, подопечные фонда «Измени одну жизнь», смогли почувствовать себя артистами на сцене конкурса «Новая Звезда». Ребята вышли на нее вместе с судьями. Очередной сезон близится к завершению, в финале окажется только один победитель, который и получит главный приз.

Вместе с сестрами Никой и Сашей из Тулы приехали их братья Коля и Степа. Дети - главные гости финала «Новой Звезды». Увидев их, члены жюри на время забывают о строгости и даже начинают ребячиться.

Попасть на проект и увидеть своими глазами закулисье было мечтой подопечных благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Им решили показать не только бэкстейдж, но и предложили в итоге выступить на сцене.

Степа - самый старший из четверых. Музыку предпочитает слушать, а не исполнять, но ради младших решился выступить перед публикой. А без номеров Саши и Ники не обходится ни один праздник. Как и любые артистки, девочки тщательно готовятся к выходу на сцену.

Выступление судей проекта и подопечных фонда проходит вне конкурса, просто для помощи. Истории детей фонда - на первом месте для всех участников «Новой Звезды».

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» помогает благотворительному фонду «Измени одну жизнь» уже три года, и традиция обязательно продолжится.

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