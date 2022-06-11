Судьи «Новой Звезды» исполнили мечту подопечных фонда «Подари одну жизнь» детей
Дети, подопечные фонда «Измени одну жизнь», смогли почувствовать себя артистами на сцене конкурса «Новая Звезда». Ребята вышли на нее вместе с судьями. Очередной сезон близится к завершению, в финале окажется только один победитель, который и получит главный приз.
Вместе с сестрами Никой и Сашей из Тулы приехали их братья Коля и Степа. Дети - главные гости финала «Новой Звезды». Увидев их, члены жюри на время забывают о строгости и даже начинают ребячиться.
Попасть на проект и увидеть своими глазами закулисье было мечтой подопечных благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Им решили показать не только бэкстейдж, но и предложили в итоге выступить на сцене.
Степа - самый старший из четверых. Музыку предпочитает слушать, а не исполнять, но ради младших решился выступить перед публикой. А без номеров Саши и Ники не обходится ни один праздник. Как и любые артистки, девочки тщательно готовятся к выходу на сцену.
Выступление судей проекта и подопечных фонда проходит вне конкурса, просто для помощи. Истории детей фонда - на первом месте для всех участников «Новой Звезды».
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» помогает благотворительному фонду «Измени одну жизнь» уже три года, и традиция обязательно продолжится.