Сквозь грязь и слякоть к победе: как проходит конкурс «Страж порядка» в Подмосковье

Итоги конкурса подведут 3 июня. Тогда же из лучших будет сформирована сборная, которая представит Россию на Армейских международных играх - 2022.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На патрульный автомобиль военной полиции из засады нападают условные террористы. Завязывается перестрелка. Но задача не просто отбить атаку, а взять «бандита» живым.

Самый зрелищный этап состязания - захват условного террориста, участники действуют четко и слаженно. После перестрелки преступник обезврежен и погружен в машину.

Для старшего сержанта Руслана Алюшева из Твери это уже пятый по счету конкурс «Страж порядка». А до этого - месяцы тяжелых тренировок.

«Физподготовка должна быть на высшем уровне, умение бороться со стрессом, подавлять его, и простое везение. Соперники сильные, с каждым годом все сильнее», - признался старший инспектор взвода военной полиции военной комендатуры Твери Алюшев.

Чем опытнее участники, тем сложнее испытания. Особенно для водителей. Накануне в Московской области прошли дожди. Дорогу на трассе сильно размыло. Колеса вязнут в грязи. В машине жарко, стекла опущены, к тому же сильно трясет. Но водители не обращают внимания на такие мелочи. Главное - победить.

За победой сюда приехал и Антон Вальтер. Для него это первые всеармейские состязания. За рулем шесть лет, и не так давно он выполнил норматив мастера автомобильного спорта.

«Не завяз, нормально проехал. На горке скатываешься после дождя, а так, я думаю, все нормально. Не первый раз по таким дорогам езжу. Надо хорошо чувствовать машину, чувствовать сцепление. Без сцепления завязнешь», - заметил инспектор-водитель Вальтер.

На трассе полно сюрпризов. Вот автомобиль военной полиции снова подвергся «обстрелу». На время поменять колесо, оказать первую помощь раненому - и к новому этапу. На огневом рубеже судьи оценивают меткость стрельбы из пистолета.

Ловкое, едва уловимое движение - и палец на спусковом крючке. Бойцы поражают мишени с расстояния 25 метров. Выстрел должен быть точным - иначе штрафные баллы.

Или взять, например, броски учебных гранат РГД-5. Если цель не поражена - дополнительные круги. На время облачиться в костюмы химзащиты и вот так сквозь густую пелену пройти полосу препятствий - задача не из легких. И все это под звуки выстрелов. Чтобы условия были максимально приближены к боевым.

Тридцать участников из всех военных округов страны и с Северного флота. За звание сильнейших борются военные полицейские из Управления коменданта охраны, Военной комендатуры Москвы, а также столичное общевойсковое командное училище. Итоги конкурса подведут 3 июня. Тогда же из лучших будет сформирована сборная, которая представит Россию на Армейских международных играх - 2022.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов