«Хлопок, жена плачет»: житель Донецка рассказал об обстреле жилого дома

Зафиксировано прямое попадание снаряда в дом. По счастливой случайности жильцы не пострадали.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Донецка Виталий Кириенко рассказал корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову об обстреле своего дома.

«Я был на улице, над гаражом красил навес. Боковым зрением заметил, какая-то чушка справа нырнула - и одновременно хлопок. Слышу, жена плачет. Полный дом дыма, пыли», - сказал он.

По словам Кустова, в Петровском районе Донецка ведутся обстрелы со стороны украинских военных. Снаряды попадают по частному сектору. Есть пострадавшие среди мирных людей.

Между тем другой корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Донбассе. Предположительно, в него попал осколок от снаряда.

Ранее военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал о боевой работе артиллеристов на Авдеевском направлении. По его словам, бойцы работают по дальним целям и расположениям, где живут украинские военные, ведут огонь по пехоте и танкам.