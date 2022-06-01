«Хлопок, жена плачет»: житель Донецка рассказал об обстреле жилого дома
Житель Донецка Виталий Кириенко рассказал корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову об обстреле своего дома.
«Я был на улице, над гаражом красил навес. Боковым зрением заметил, какая-то чушка справа нырнула - и одновременно хлопок. Слышу, жена плачет. Полный дом дыма, пыли», - сказал он.
По словам Кустова, в Петровском районе Донецка ведутся обстрелы со стороны украинских военных. Снаряды попадают по частному сектору. Есть пострадавшие среди мирных людей.
Между тем другой корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Донбассе. Предположительно, в него попал осколок от снаряда.
Ранее военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал о боевой работе артиллеристов на Авдеевском направлении. По его словам, бойцы работают по дальним целям и расположениям, где живут украинские военные, ведут огонь по пехоте и танкам.