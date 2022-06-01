В стране и мире В Херсонской области рассказали об ударах украинских БПЛА по мирным гражданам Ян Брацкий Глава военно-гражданской администрации отметил, что простые украинцы ни в чем не виноваты. © Фото: CC BY 4.0, Wikimedia Читайте нас на: Вооруженные силы Украины продолжают активно применять беспилотники для ударов по мирному населению в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Украинская сторона продолжает использовать беспилотные средства. Но самое страшное в этой всей истории, что от этих беспилотных средств страдает мирное население. Украинские власти наносят удары, совершенно не разбираясь, где и как это все происходит», - сказал он в эфире Первого канала. Стремоусов также акцентировал внимание на том, что простые мирные украинцы не виноваты в том, что «политическая верхушка превратилась в неонацистскую банду», которая направляет оружие против своего народа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика