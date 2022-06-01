В стране и мире Собранный с участием «Звезды» гуманитарный груз доставили детям Донбасса Игрушки, одежда и развивающие игры прибыли в Донецкую Народную Республику в Международный день защиты детей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Гуманитарный груз, собранный с участием «Звезды», доставили в Донбасс для раздачи детям. Игрушки, одежда и развивающие игры прибыли в Донецкую Народную Республику в Международный день защиты детей. Гуманитарную помощь раздали детям военнослужащих ДНР, погибших в боях с украинскими боевиками, - всего ее получили 105 семей. Ранее «Звезда» показывала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика