В Генпрокуратуре России напомнили, что батальон был сформирован в 2015 году с целью организации различных блокад Крыма - водной, продовольственной, энергетической и других.

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Верховный суд России признал террористическим «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*. Отныне его деятельность запрещена на территории РФ.

«Суд удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры - признал террористической организацию "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" и запретил ее деятельность на территории РФ», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Верховного суда России.

В Генпрокуратуре России напомнили, что батальон был сформирован в 2015 году с целью организации различных блокад Крыма - водной, продовольственной, энергетической и других.

В данный момент батальон имеет на вооружении гранатометы, стрелковое оружие, беспилотники и различные автомобили.

Ранее в Миноброны России сообщили, что авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.