Верховный суд признал террористическим «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*
Верховный суд России признал террористическим «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*. Отныне его деятельность запрещена на территории РФ.
«Суд удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры - признал террористической организацию "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" и запретил ее деятельность на территории РФ», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Верховного суда России.
В Генпрокуратуре России напомнили, что батальон был сформирован в 2015 году с целью организации различных блокад Крыма - водной, продовольственной, энергетической и других.
В данный момент батальон имеет на вооружении гранатометы, стрелковое оружие, беспилотники и различные автомобили.
Ранее в Миноброны России сообщили, что авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки.
* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.