Лавров заявил, что риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что существуют риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине в случае получения официальным Киевом реактивных систем залпового огня из США.

«Такие риски, конечно, существуют. То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия», - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Глава МИД РФ также отметил, что западные страны прекрасно понимают возникающие риски. Хотя есть и те политики, которые готовы идти на это безумие ради удовлетворения своих амбиций.