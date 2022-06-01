Оркестр суворовцев выступил на Комсомольской площади в День защиты детей

В репертуаре суворовцев как русские народные песни, так и современные хиты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Хедлайнеры фестиваля «Спасская башня» суворовцы Московского военно-музыкального училища имени Халилова выступили в День защиты детей на Комсомольской площади в российской столице. Об этом сообщает Минобороны России.

Перед собравшимися зрителями выступили музыканты оркестра МВМУ и ансамбль барабанщиков под руководством участника международных и всероссийских фестивалей дирижера Юрия Ивахнова. В репертуаре суворовцев как русские народные песни, так и современные хиты.

Программа «Военные оркестры в парках» шестой год подряд предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале «Спасская башня», который пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади.