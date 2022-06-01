В Кремле не поверили словам Зеленского об оружии из США

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В Кремле не верят словам президента Украины Владимира Зеленского о неиспользовании против России американского вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, для того чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля упрекнул США в том, что подобными поставками Вашингтон подливает масло в огонь конфликта. Постоянная поддержка из-за океана, отметил он, не побуждает официальный Киев к мирным переговорам и деэскалации.

На фоне начавшейся 24 февраля специальной военной операции России по защите мирного населения народных республик Донбасса страны НАТО продолжают поставлять ВСУ современное вооружение и боеприпасы. В Москве неоднократно заявляли, что Вооруженные силы РФ будут считать такое оружие своей законной целью.