Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал Roland Garros

Ранее наилучшим достижением спортсменки был выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции в 2018 и 2022 годах.

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Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Это право спортсменка оспаривала с другой россиянкой, Вероникой Кудерметовой.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу полуфиналистки турнира, пишет РИА Новости.

В следующей стадии турнира Касаткина выйдет на корт против победительницы матча между полькой Игой Швентек и американкой Джессикой Пегулой.