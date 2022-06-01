Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал Roland Garros
Ранее наилучшим достижением спортсменки был выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции в 2018 и 2022 годах.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Это право спортсменка оспаривала с другой россиянкой, Вероникой Кудерметовой.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу полуфиналистки турнира, пишет РИА Новости.
В следующей стадии турнира Касаткина выйдет на корт против победительницы матча между полькой Игой Швентек и американкой Джессикой Пегулой.