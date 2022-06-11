Заманить в «котел»: мотострелки РФ обрушили шквальный огонь на «террористов» в Таджикистане

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Тактические учения с военнослужащими мотострелкового подразделения 201-й военной базы завершились выполнением боевой стрельбы на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

По замыслу учений, боевики условного незаконного вооруженного формирования предприняли попытку захватить населенный пункт, чтобы взять в заложники мирных жителей и дестабилизировать обстановку в регионе.

Мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-2М выдвинулись в указанный район, организовали маневренную оборону и заманили «противника» в так называемый «котел». После этого военные шквальным огнем из автоматических пушек 2А42 уничтожили группы условных террористов.

Несмотря на активное применение средств радиоэлектронного подавления, военнослужащие успешно организовали систему связи, корректировку и наведения огня. Особое внимание при проведении учений было уделено применению опыта ведения боевых действий в вооруженных конфликтах последнего времени.