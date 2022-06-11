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Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии накануне матча Лиги наций

Алиса Краузе
04:57 11.06.2022
Один из спортсменов был госпитализирован после аварии.
Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии накануне матча Лиги наций
© Фото: twitter.com cxemu Globallookpress
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Игроки национальной сборной Болгарии по футболу попали в дорожно-транспортное путешествие в Грузии, куда прибыли для участия в матче Лиги наций. Инцидент произошел на дороге в Тбилиси вечером в пятницу.

Футболисты направлялись в отель в двух автобусах с полицейским сопровождением. Неожиданно водитель одного из транспортных средств, перевозивших команду, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии.

В результате случившегося один из спортсменов, Тодор Неделев, был госпитализирован в местную больницу. Как следует из сообщения на официальном сайте болгарской сборной, остальные футболисты не пострадали.

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