Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии накануне матча Лиги наций

Один из спортсменов был госпитализирован после аварии.

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Игроки национальной сборной Болгарии по футболу попали в дорожно-транспортное путешествие в Грузии, куда прибыли для участия в матче Лиги наций. Инцидент произошел на дороге в Тбилиси вечером в пятницу.

Футболисты направлялись в отель в двух автобусах с полицейским сопровождением. Неожиданно водитель одного из транспортных средств, перевозивших команду, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии.

В результате случившегося один из спортсменов, Тодор Неделев, был госпитализирован в местную больницу. Как следует из сообщения на официальном сайте болгарской сборной, остальные футболисты не пострадали.