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Проводят работы любой сложности: как ремонтники ВС РФ следят за техникой в ходе СВО

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 11.06.2022
Ремонтные подразделения в ходе специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе специальной военной операции военнослужащие ремонтных подразделений ВС РФ проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ). Для этого российские военнослужащие развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Выполнение задач ведется в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие ВС РФ могут проводить восстановительные работы любой сложности с использованием современных машин технического обслуживания и ремонта. Эта возможность существует благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.

Накануне военнослужащие ремонтной роты бронетанковой техники менее чем за сутки вернули на позиции (на передний край) тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

«В двигателе оборвалась масляная трубка, в результате чего случилось масляное голодание. Машину как можно быстрее нужно было ввести в строй. Поэтому было принято решение заменить двигатель. На работу ушло меньше суток», - пояснил командир ремонтной роты бронетанковой техники Арсений.

За смену ремонтники Западного военного округа возвращают в эксплуатационный цикл несколько десятков единиц военной техники различного назначения, как колесных, так и гусеничных. Ремонтируют двигатели, коробки передач. Проблем с запчастями не испытывают.

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