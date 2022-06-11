Максимальный комфорт: как военные МТО заботятся о быте участников спецоперации

Военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации обеспечены всем необходимым от горячих обедов до банных принадлежностей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы батальона материально-технического обеспечения создают комфортные условия проживания для солдат в зоне спецоперации. В условиях полевого лагеря оборудована баня из подручных материалов.

Печь сварили прямо на месте. Саму баню обложили деревом и пленкой, таким образом минимизировав теплопотери. Рядом оборудовали помещения для умывания личного состава, где одновременно совершать гигиенические процедуры могут десятки бойцов.

Комфортные условия проживания обеспечиваются и в палатках личного состава. Горячие обеды готовят здесь же, на полевой кухне, обеспечивая трехразовое калорийное питание для солдат.

Также в полевом лагере есть палатка санинструктора. По словам медиков, здесь имеются все необходимые медикаменты от антибиотиков до обезболивающего, а также переносные медицинские наборы, упакованные в рюкзаки. С ними помощь можно оказать в любом месте и в любое время.