На территории НВВКУ заложили капсулу времени с посланием в 2067 год

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Новосибирское высшее военное командное училище ордена Жукова сегодня отмечает свое 55-летие. За более чем полувековую историю из стен учебного заведения вышли свыше 20 тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди них более 70 генералов, а 29 выпускников удостоены высокого звания Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Курсанты училища, лучшие разведчики страны, ежегодно доказывают свое превосходство, побеждая на международных соревнованиях АрМИ.

В честь юбилея на территории училища открыли два памятника - первому начальнику генерал-майору Василию Зибареву и основателю СО РАН Михаилу Лаврентьеву - и заложили капсулу времени. На церемонии присутствовала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

«Сегодня закладывают капсулу времени, открыть которую предстоит в 2067 году, к столетнему юбилею училища», - рассказала она.

Ранее сообщалось, что курсанты училища стали победителями Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки - 2022», который завершился на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов