Армия «Приближая нашу победу»: командующий ЦВО наградил отличившихся в СВО военных Константин Исаев Военнослужащие Центрального военного округа были награждены государственными и ведомственными наградами, среди них - орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции военнослужащим. На награждении присутствовала делегация из Татарстана. К наградам были представлены военнослужащие группировки «Отважные», проявившие мужество, отвагу и смелость в ходе освобождения населенных пунктов Донбасса. Также генерал-полковник передал военным слова благодарности. «Товарищи гвардейцы, мои боевые друзья. Сегодня я имею честь награждать вас всех высокими государственными наградами. Но в первых своих словах я хочу передать слова благодарности от руководства Министерства обороны Российской Федерации за ваш боевой и ратный труд», - заявил командующий ЦВО на награждении. Он добавил, что российские воины выполняют важную миссию - освобождают народ республик Донбасса, перенесший множество страданий. «Каждый день приближайте нашу общую победу. Победа наша, братцы, - это освобождение Донбасса. И наш святой воинский долг - освободить многострадальный народ Донбасса от нацистов. И в ознаменование ваших успехов заслуженно сегодня мы чествуем наших лучших сынов Отечества», - подытожил генерал-полковник Александр Лапин во время вручения наград отличившимся военнослужащим. Военнослужащие ЦВО были удостоены таких государственных и ведомственных наград, как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика