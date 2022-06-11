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Мирошник: с предприятия «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

Алис Краузе
23:45 11.06.2022
Еще несколько сотен гражданских, по сведениям посла ЛНР, могут оставаться в заложниках у боевиков.
Мирошник: с предприятия «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
© Фото: Oleksii Kovaliov Keystone Press Agency Globallookpress
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С территории предприятия «Азот», располагающегося в Северодонецке, стали выходить мирные жители, которые ранее находились в заложниках у неонацистов. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, покидающих заблокированное ВС России совместно с силами ЛНР предприятие граждан сразу же встречают и провожают до безопасного места. Проходная, в которой стали появляться люди, в настоящий момент неподконтрольна боевикам.

Тем не менее, согласно сведениям посла, еще сотни жителей могут оставаться в заложникам у остатков украинских формирований. Как уточнил Мирошник, националисты сконцентрированы в районе первой проходной и удерживают несколько зданий химобъединения. На месте продолжаются периодические перестрелки.

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