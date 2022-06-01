Маки, огонь и полоса препятствий: как проходят учения сирийских добровольцев под Идлибом

Вся практика и теория сирийским добровольцам дается под контролем российских военных. Наши специалисты дают важные советы и вместе со всеми постоянно находятся на полигонах под палящим солнцем.

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Танк Т-62, раскрашенный в цвета пустыни, чтобы быть менее заметным, ведет огонь по наступающему условному противнику. Танкистов поддерживает экипаж боевой машины пехоты.

А спаренная зенитная установка бьет по мишени, имитирующей автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого сидит террорист-смертник.

ЗУ-23 отлично поражает как воздушные, так и наземные цели. Такой тандем зенитной установки и автомобиля ГАЗ очень хорошо зарекомендовал себя в войне против террористов в условиях сирийского климата и ландшафта.

Разгром неприятеля призваны завершить минометчики, работающие с заранее оборудованной позиции.

У расчета 120-миллиметрового миномета на этих учениях две задачи. «Повесить» осветительную мину, имитирующую беспилотный летательный аппарат, по которому работает зенитная установка. И вторая задача - вести огонь по условному наступающему неприятелю.

Осветительная мина после полета спускается на небольшом парашюте - это якобы беспилотник. И бойцы тренируются сбивать его с земли огнем стрелкового оружия.

Бойцы добровольческого штурмового корпуса должны уметь принять и ближний бой, а если надо, то пойти врукопашную.

Каждый воин должен уметь не только нанести урон противнику, но и оказать помощь своим. Эвакуация раненого с поля боя - не менее важный элемент, чем стрельба и тактика.

Все, кто принимает участие в этих учениях, - добровольцы. Люди разных возрастов и профессий. Оставившие работу, чтобы служить Родине.

«Я учитель арабского языка. Это важная профессия. Но не менее важно защищать свою страну. Поэтому я подписал контракт. У Сирии еще есть враги, которых финансирует Запад. И еще не все земли вернулись под наш контроль», - признался доброволец Иса Шарруф.

Вся практика и теория сирийским добровольцам дается под контролем российских военных. Наши специалисты дают важные советы и вместе со всеми постоянно находятся на полигонах под палящим солнцем.

«Были отработаны подготовка вооружения и военной техники к боевому применению, подготовка личного состава к применению, а также отработаны нормативы по боевой подготовке, порядок действия командира батальона и штаба батальона», - сообщил командир бригады Айрат Насыбуллов.

Сейчас воины-добровольцы находятся вблизи неспокойного Идлиба, где до сих пор сидят боевики, делают упор на оборону. Но в случае необходимости готовы и контратаковать.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов