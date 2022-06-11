В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков

В гала-матче на поле вышли члены правления лиги - известные журналисты, футболисты прошлых лет и музыканты.

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В Москве прошел финал Народной футбольной лиги среди ветеранов-любителей, в котором сошлись команды «Восток» из Алтайского края и «БипСервис» из Москвы. После чемпионской битвы состоялся гала-матч, в котором на поле встретились режиссер, замминистра юстиции и музыкант.

Народную футбольную лигу создали в 2016 году для продвижения спорта и здорового образа жизни. Поддержку предприятию оказывают и министры - Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

В финале гости с первых секунд начали взламывать оборону соперника. Матч проходит на мини-футбольном поле с гандбольными воротами, правила максимально упростили - никаких аутов и офсайдов, замены тоже не ограничены, а игроки обеих команд делят одну скамейку запасных, где порой разгораются нешуточные страсти.

Болельщики уверены - Народная футбольная лига не уступает по накалу страстей профессиональному футболу: москвичи отвечают гостям контратаками - удается один раз переиграть их надежного вратаря. На табло: 3-1, до окончания матча меньше полутора минут, но команда из Москвы не сдается. Но в итоге разрыв в счете все же оказался слишком велик, и вот в руках футболистов «Востока» заветный кубок - точная копия того, что вручали на награждениях чемпионам СССР.

«Спорт - это же великая вещь. Разрядка огромная, социалка огромная, дружба огромная. Поэтому я очень рад, что мы придумали эту Народную лигу, и хоккейную тоже. И что огромное количество людей этим занимается. Я считаю это самый главный итог», - прокомментировал спортивное действо участник гала-матча, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Народный артист России Игорь Бутман в свою очередь заявил, что уровень растет, люди тренируются, и что просто выиграть уже не получится.

В составе правления лиги - традиционно известные журналисты, футболисты прошлых лет и музыканты. Выходят на поле и они: как раз Алексей Пиманов дважды отличился в первом тайме - технично и точно отправил мяч в сетку. Команда правления лиги оказалась сильнее и одержала победу с итоговым счетом 6-2.