Восемь человек погибли в результате крупного ДТП на западе Турции

Сообщается, что на западе Турции столкнулись автоцистерна и микроавтобус с гостями со свадьбы.

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В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны и микроавтобуса. Восемь человек погибли, десять получили ранения при столкновении транспортных средств в полную силу.

«Автоцистерна и микроавтобус с гостями со свадьбы столкнулись в субботу на западе Турции, в результате чего восемь человек погибли и 10 получили ранения», - передает агентство РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Ранее в ДТП попали футболисты сборной Болгарии накануне матча Лиги наций. Инцидент произошел на дороге в Тбилиси вечером в пятницу. Сообщалось о том, что один из спортсменов был госпитализирован.