Впервые после освобождения Мариуполя: в Бердянск доставили 600 тонн гумпомощи вдоль берега Азовского моря

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Большой гуманитарный конвой встречают в Запорожской области. Тридцать фур в составе колонны проехали по недавно открытому коридору из Дагестана через Ростов, Таганрог и Мариуполь. Раньше дорога считалась небезопасной и гуманитарную помощь доставляли в объезд, а теперь можно сократить время в пути.

Большой гуманитарный конвой прибыл из Дагестана в освобожденный от националистов город Бердянск Запорожской области. В составе колонны - больше 30 фур с продуктами, лекарствами, бытовой химией, всего 600 тонн груза. Помощь собирали в разных городах республики, подключились предприниматели и добровольцы. Важно было успеть доставить все к 1 июня - Дню защиты детей.

Такая большая колонна - 30 с лишним фур одновременно - впервые приехала на юг Украины, и впервые после освобождения Мариуполя проезжала по берегу Азовского моря. Это стало возможным после окончания там боевых действий.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала марта РФ доставила на Украину свыше 24 тысяч тонн гуманитарной помощи. Люди получили необходимые продукты питания, медикаменты, одежду и предметы первой необходимости.