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Российские знаменитости приняли участие в благотворительном баскетбольном матче в поддержку детей Донбасса

Елизавета Потейчук
16:02 11.06.2022
Для детей, которые приехали в Москву из Луганской и Донецкой Народных республик, также подготовлена насыщенная экскурсионная программа по столице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве в Баскет Холле состоялся десятый благотворительный матч по баскетболу для сбора средств, направленных на поддержку детей с ДЦП, приехавших из республик Донбасса. Состязания были организованы фондом «Шаг Вместе» и проходит под девизом «Помощь детям Донбасса». В матче приняли участие известные российские артисты, спортсмены и общественные деятели. Приветственную телеграмму для участников, гостей и организаторов мероприятия направил президент России Владимир Путин.

«Считаю ваш проект серьезной и востребованной инициативой, призванной оказать реальную поддержку детям из народных республик Донбасса. Отрадно, что на предложение принять участие в соревновании откликнулось большое число чутких и неравнодушных людей - известных политиков и государственных деятелей, представителей общественных, творческих организаций, средств массовой информации», - говорится в документе на сайте Кремля.

Для детей с диагнозом ДЦП, которые приехали в Москву из Луганской и Донецкой Народных республик, подготовлена насыщенная экскурсионная программа по столице. А на самом матче дети смогли сделать фото на память, познакомиться с участниками состязаний и понаблюдать за зрелищной игрой. Так, актер театра и кино Гоша Куценко поделился со «Звездой» своими впечатлениями от матча, который завершился ничьей.

«Спасибо всем огромное за впечатления, никто не получил травм, и главное - победила дружба, у нас ничья, это традиция этого матча. Как бы ни играли, это для всех общий праздник», - рассказал Куценко.

Кроме того, участником баскетбольного матча стал профессионал в этом виде спорта, заслуженный мастер спорта Сергей Моня. По его словам, несмотря на то, игра проходила с участием далеких от большого баскетбола людей, были созданы все условия, чтобы участники и гости получили максимальное удовольствие от игры. За одну из команд также сыграл трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Хорошая, правильная затея. Пригласили детей Донбасса, они сегодня здесь, увидели, что командные достижения очень важны, что дорога в команду России всегда открыта. И, конечно, то, что Гоша вместе с Сергеем 10 лет делают со всеми соратниками фонда “Шаг Вместе” в общем-то вызывает уважение», - отметил Карелин.

Ранее в Каспийске прошел патриотический концерт «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского флота России и специальной военной операции по защите Донбасса. В течение мероприятия также прошли интерактивные акции «Кораблик победы» и «Родной герой».

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