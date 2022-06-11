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«Вот и все»: в Петербурге прошел торжественный выпуск курсантов и офицеров академии МТО ВС РФ

14:04 11.06.2022
Более тысячи двухсот офицеров, курсантов и кадетов выпустились из военных учебных заведений материально-технического обеспечения Санкт-Петербурга.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева на базе Военного института железнодорожных войск и военных сообщений в Санкт-Петербурге более 1,2 тысячи офицеров, курсантов и кадетов из четырех военных учебных заведений в торжественной обстановке получили дипломы и аттестаты об окончании обучения.

В строю выпускников стояли старшие офицеры - слушатели академии, адъюнкты, молодые лейтенанты - выпускники институтов академии, расположенных в Санкт-Петербурге, а также офицеры иностранных государств, проходивших подготовку в стенах академии, и выпускники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского.

В торжественной церемонии принял участие начальник штаба МТО Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Владимир Тришункин. Он вручил дипломы и нагрудные знаки выпускникам, государственные награды офицерам постоянного состава, медали, дипломы и памятные знаки отличникам учебы. Имена отличников будут навечно занесены на Доску Почета академии.

«Закончив учебу, вы получили все возможности успешно служить и расти профессионально. И самое главное - вы уверены в своих силах, готовы с честью и самоотверженно выполнять свой воинский долг перед Отечеством. В академии вы приобрели самые современные знания и отлично подготовлены в военном отношении» - отметил Тришункин, обращаясь к выпускникам.

Впервые все выпускники кадетского корпуса был удостоены золотых значков ГТО, а пятеро стали кандидатами в мастера спорта. Всего в академии только в вузах Санкт-Петербурга 149 выпускников заслужили диплом с отличием по итогам учебы. А десять офицеров были удостоены золотых медалей.

Особо Тришункин отметил старания и упорство в учебе выпускников специального факультета. В 2022 году офицеры из 13 государств уверенно и достойно прошли выпускные испытания.

Генерал-лейтенант поблагодарил командование и преподавательский состав учебного заведения за новое поколение высококлассных профессионалов, которые уже в ближайшие дни продолжат свою службу в войсках.

В заключительной части мероприятия, состоялась церемония прощания с Боевыми Знаменами академии и институтов и принесение выпускниками торжественной клятвы. Торжество завершилось артиллерийским салютом.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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