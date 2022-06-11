В стране и мире Спецпредставитель КНР напомнил, как НАТО 78 дней бомбил Югославию без санкции СБ ООН Алексей Курильченко По словам Лю Сяомина, в результате бомбардировок погибло около 22 тысяч человек, а сотни тысяч стали беженцами. © Фото: Darko Dozet, Wikimedia Читайте нас на: Войска Североатлантического альянса на протяжении 78 дней бомбили Югославию без санкций Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом напомнил Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин. «23 года назад НАТО бомбили Югославию 78 дней без разрешения СБ ООН. В общей сложности альянс сбросил около 420 тысяч бомб весом 22 тысячи тонн... Погибло около 2,5 тысяч человек, в том числе 79 детей, а около миллиона человек стали беженцами», - написал Сяомин в Twitter. Ранее политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал, что операция НАТО в Югославии была попыткой расширить функционал и географию альянса. Кортунов подчеркнул, что президент Югославии Слободан Милошевич по факту не представлял угрозы для НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика