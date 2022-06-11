В Москве стартовал кинофестиваль, посвященный советским женщинам-режиссерам

В Москве стартовал кинофестиваль «Женщины снимают: СССР - страна победившего феминизма», посвященный женщинам-режиссерам, широко развернувшим масштабы своего творчества в советский период.
В рамках мероприятия, организованного «Москино» совместно с «Москвич Mag», зрителям покажут картины, снятые талантливыми женщинами СССР в разные десятилетия существования Союза.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 10 июня в столичном кинотеатре «Художественный». Первым фильмом, который увидели гости кинособытия, стала ранняя работа Светланы Дружининой - психологическая драма «Исполнение желаний».
Как объяснила гендиректор «Московского кино», продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, организаторы фестиваля находились в поиске нетривиальных картин.
«Что может быть нетривиальнее, чем дебют 60-летней давности, который так непохож на остальные картины Светланы Дружининой? Потому что Светлана Дружинина ассоциируется у нас, конечно, в первую очередь с "Гардемарины, вперед!" - это такое жанровое, приключенческое кино. А здесь тонкая психологическая драма», - отметила Морицкая.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.