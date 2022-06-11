В стране и мире В Москве стартовал кинофестиваль, посвященный советским женщинам-режиссерам Алиса Краузе С 10 по 17 июня столичным зрителям покажут фильмы советских женщин-режиссеров в рамках кинофестиваля «Женщины снимают: СССР - страна победившего феминизма». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве стартовал кинофестиваль «Женщины снимают: СССР - страна победившего феминизма», посвященный женщинам-режиссерам, широко развернувшим масштабы своего творчества в советский период. В рамках мероприятия, организованного «Москино» совместно с «Москвич Mag», зрителям покажут картины, снятые талантливыми женщинами СССР в разные десятилетия существования Союза. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 10 июня в столичном кинотеатре «Художественный». Первым фильмом, который увидели гости кинособытия, стала ранняя работа Светланы Дружининой - психологическая драма «Исполнение желаний». Как объяснила гендиректор «Московского кино», продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, организаторы фестиваля находились в поиске нетривиальных картин. «Что может быть нетривиальнее, чем дебют 60-летней давности, который так непохож на остальные картины Светланы Дружининой? Потому что Светлана Дружинина ассоциируется у нас, конечно, в первую очередь с "Гардемарины, вперед!" - это такое жанровое, приключенческое кино. А здесь тонкая психологическая драма», - отметила Морицкая. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Киновед обозначила, что сформированная для «Женщины снимают» ретроспектива направлена на то, чтобы показать картины женщин-режиссеров, не проводя границу между женским и мужским кино. «Конечно, есть только кино и есть только режиссеры. И, Слава Богу, в Советском Союзе женщинам-режиссерам не нужно было это доказывать», - обозначила она. Актриса и народная артистка РСФСР Лариса Лужина также заметила, что не может поставить границу между мужчиной и женщиной в профессии кинорежиссера. Женщины-режиссеры для нее не отдельное явление, а просто талантливые люди. «Главное, что они знают, чего хотят. Они прекрасно видят, о чем они снимают. Они разбираются в материале, они подкованы, они разбираются во всем: в истории, в жизни, в психологии человеческой», - указала артистка. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, начинавшая карьеру в качестве актрисы, а затем занявшаяся созданием фильмов призналась, что кинорежиссер - это очень тяжелая профессия, которая требует неустанной работы. «У меня не было ни одного месяца, чтобы я что-то не делала. Или я пишу сценарий, или я готовлю. Если у меня нет денег на художественный фильм, я снимаю документальный. Если у меня чуть-чуть больше денег, я снимаю док драму... Я не останавливаюсь», - поделилась она. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Народная артистка РФ, кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина также пришла в киноиндустрию в роли актрисы, а затем окончательно и бесповоротно сменила род деятельности, найдя себя в режиссуре. «Я совершенно спокойно ушла и очень рада была тому, что я ушла в режиссуру. Честно говоря, я и себе писала несколько ролей и в конце концов отказывалась от них. И мне предлагали сниматься и сейчас предлагают, но я отказываюсь - мне интереснее снимать», - рассказала Дружинина. Фестивальные показы будут проходить в трех кинотеатрах «Москино», «Искра, «Космос» и «Салют», до 17 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика