Бесценный артефакт: в Петербурге выставили оригинал морского флага Петра Первого

В честь юбилейной даты в памятных местах выставлены легендарные артефакты и произведения, напоминающие о подвигах первого российского императора.

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В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге представили оригинал российского флага, под которым в 1693-ем году впервые Петр Первый вышел в море. Бесценный артефакт, которого касалась рука императора, выставили на обозрение в честь 350-летия со дня его рождения.

На Марсовом поле в юбилей Петра воссоздали атмосферу XIX века. Как и 150 лет назад, в день празднования двухсотлетия императора, «Тридцать картин из жизни Петра Великого» - именно так называется выставка - установлены в павильонах, стилизованных под крестьянские избы. В работах отражены военные победы императора и знаковые события в преобразованиях России.

В Петропавловской крепости к захоронению Петра Великого на историческое место вернули воссозданную икону с изображением апостола Петра. Ее прототип, исчезнувший во время Великой Отечественной войны, был написан сразу после рождения будущего императора и полностью соответствует размерам младенца.